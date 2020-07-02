《農田水利會法》草案將在立院闖關三讀，曾任雲林農田水利會長的現任立委林文瑞痛批，根本是「開民主倒車」，水利會是高度地方自治的團體，資產屬農民所有，如今改制等於霸占農民財產，根本違憲，將聲請大法官釋憲。

林文瑞痛指民進黨橫柴入灶，必受人民唾棄，水利會現行組織架構已相當完善，無端改為公務機關，蔡政府根本是司馬昭之心。

林文瑞表示，早年農民出地、出錢、出力，才讓荒地因灌溉而變成耕地，經數十年開闢出約31萬公頃，執政黨如今卻以「擴大服務農民」謊言欺騙農民，要把灌區外34萬公頃也納入，讓當初沒出錢、出地者也能享有權利，豈不是把原來出錢出地的農民當傻瓜。

林文瑞說，當初政府賦予水利會公法人地位，協助政府推行農田水利事業，如今要改制等於霸佔百年來的農民財產，有違反憲法重嫌，國民黨立院黨團已接受反消滅水利自救會的陳情，將聲請大法官釋憲。

(中時 )