蔡政府上台後，對釣魚台議題冷處理，過去在附近捕魚的漁民已不敢再前往，漁獲量大減，新北市議員白珮茹2日總質詢時指出，新北距釣魚台比宜蘭還近，希望市長侯友宜表態，為漁民發聲，更邀侯友宜到釣魚台釣魚；侯友宜，保護國土跟海域，是政府應盡責任，政府應該勇於承擔守護人民。

白珮茹指出，新北市有、金山、萬里、貢寮、瑞芳與淡水等五大漁會，釣魚台海洋資源豐富，過去馬英九時代，漁民都會到附近捕魚，還能登島撿鳥蛋，是漁民重要的生計。

白珮茹說，蔡政府上台後，說跟日本關係比較好，駐日代表謝長廷要求避免跟日本衝突，但漁民出海只是要討生活，不是去鬧事，日本保安廳的船只會拿水柱噴台灣漁船，大陸漁船碰都不碰，台灣漁民長期被欺負，老大哥要照顧老小老弟，友好不是嘴上說說。

白珮茹說，希望侯市長可以呼籲蔡英文，比照馬政府重啟務實台日漁業談判，漁民抓得到魚比較重要，漁業資源共享 對台灣經濟才有幫助。

白珮茹也說，陳其邁以前當立委說要辦釣魚大賽，希望侯友宜也可以跟中央講一下趕快辦釣魚大賽，新北市所有議員都會響應。

侯友宜說，保護國土跟海域是政府應盡的責任，政府應該勇於承擔守護人民。

(中時 )