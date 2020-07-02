1名有精神困擾的17歲高中生甲女，2年前不時打119報案，新竹縣消防局勤務指揮中心陳姓小隊長，趁機抄錄甲女電話號碼連繫混熟後，涉嫌在車上性侵得逞，甲女2月間輕生，新竹地檢署偵結此案依法將陳員提起公訴。

新竹縣消防局長孫福佑指出，這名女高中生有精神困擾，母親過世後一直由學校做心理輔導，2018年2月到2019年間，打電話到新竹縣消防局報案共16次稱要尋短，經常指名要陳姓小隊長接聽電話，並不知陳員私下與甲女交往。

孫福佑說，陳姓小隊長2月間被檢方傳喚涉性侵案，才知陳員涉及性騷擾及性侵疑雲，隨即將陳員調離非主管職務為技佐。

消防局調查，陳員疑在去年10月間性騷擾甲女，12月16日陳員以10萬元與甲女達成和解，但隔天甲女向警方報案稱遭陳員性侵。甲女在今年2月間輕生，並未留下遺書。

檢方起訴陳員後，消防局昨針對此案召開專案會議，認陳員違反受理報案紀律，且未主動陳報涉案情節，影響機關形象，予以行政處分記過1次。

孫福佑指出，此案進入法院審理階段，該局會全力配合司法調查，釐清相關疑慮，若陳員涉及性侵被法院判決有罪，將會陳報公懲會懲戒。

檢方指出 陳員2018年2月間值班時接獲甲女的報案電話，趁機抄錄甲女電話號碼，常以簡訊或LINE連繫，還曾相約甲女吃早餐，兩人逐漸熟識。

陳員取得甲女信賴後，2018年4月6日晚上9時許至10時之間，開車載甲女到竹東鎮某國小附近將車停在路邊後，要求甲女坐到後座，違反甲女意願性侵甲女得逞。

甲女向警方報案，陳述遭陳員性侵，去年11 月接受心理輔導時，有要殺死陳員的想法。但陳員否認對甲女猥褻或性侵，僅坦承知悉甲女當時未滿18歲，並與甲女和解。

檢方勘驗陳員與甲女的對話紀錄、和解書、輔導紀錄與疑似性侵害事件驗傷診斷書，認陳員犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第221條第1項成年人故意對少年犯強制性交罪嫌，依法提起公訴。

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