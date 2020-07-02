豪雨炸北 樹林區車道積水達50公分 15:572020/07/02 中時電子報 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樹林區環漢路五段與四維路口處，積水雨量累積已達至50公分。(圖/林俊漢翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豪雨炸北且對流雲系發展旺盛，新北土城與樹林區雨量超過50毫米。新北消防局已在下午2點30分設置應變中心，並派遣相關專業人員駐守，土城區及樹林區公所同步進行。 根據新北消防局表示，樹林區環漢路五段與四維路口處，積水累積雨量已達至50公分，單線車道實施封閉，並在下午的3點41分逐漸退去。 中市暴雨成災 路樹倒塌壓傷女騎士一度命危 不斷更新》雨用倒的！基隆新北等17縣市豪大雨 新北南投淹水 (中時電子報) #樹林區 #豪雨 #車道 #積水 #50公分 也許您會感興趣 推薦閱讀 和警車並駕齊驅是太興奮抑或心虛？！小黃瞬間連掃3部路邊停車 18:382020/06/28 社會 新北市府補佳園路坑洞 先與地主協商 04:102020/06/30 地方新聞 變天了！氣象局曝這兩天午後恐下豪雨 08:222020/06/30 生活 國道驚悚連環撞 直擊休旅車空中翻6圈！ 17:352020/06/30 社會 國道3車連環撞 2轎車慘撞爛 大貨車沒停繼續開走 10:522020/07/01 社會 白沙屯媽祖徒步進香將啟程 通霄警方公布交管措施 14:012020/07/01 社會 住院4個月！李登輝最新病情曝光 聽到這「關鍵字」眼神秒發亮 19:092020/07/01 政治 氣象局曝指考3天天氣 明3地區高溫飆破36度 07:582020/07/02 生活 《水泥股》大陸豪雨恐影響報價下修 亞泥承壓 09:432020/07/02 財經 社會熱門新聞 「自印」爺爺訃聞領互助金 時力廖郁賢：為何不能領？ - 社會 姐妹花賭局誰先搞上爸 姐竟成功還和父嘿咻數回合 - 社會 狠父為保險金弒女 機車螺絲縫內3滴血露曙光 - 社會 男副連長愛慕女連長 夜襲寢室壓上身舌頭伸進去... - 社會 勇猛人夫每次「上馬」2小時 人妻下面爛掉噴血 全因他狂吃這個 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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