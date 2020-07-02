豪雨炸北且對流雲系發展旺盛，新北土城與樹林區雨量超過50毫米。新北消防局已在下午2點30分設置應變中心，並派遣相關專業人員駐守，土城區及樹林區公所同步進行。

根據新北消防局表示，樹林區環漢路五段與四維路口處，積水累積雨量已達至50公分，單線車道實施封閉，並在下午的3點41分逐漸退去。

(中時電子報)