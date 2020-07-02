中天綜合台《小明星大跟班》今（7/2）晚10點將播出主題「昔日偶像團體現在出道還會紅嗎？」邀請藝人來賓Gino、Kido、大隸、張棋惠、Dolphin、劉宇珊來分享當年紅透半邊天的豐功偉業，並邀請平均年齡僅19歲的新生代代表《菱格世代DD52》的女孩們，以年輕人的角度討論如果前輩們現在出道，該如何改進才能吸引年輕人的喜愛。

率先分享的是在7、8年級生心中，佔有一席之地的偶像天團K-ONE，當中成員Gino與Kido一登場，便讓同樣身為8年級生的Sandy直呼：「我覺得K-ONE現在一定還會紅啦！因為你們又帥又花美。」讓Gino聽得心花怒放表示：「我終於知道妳為什麼接下這麼多主持棒了！這樣誇真的蠻爽的！」憲哥在一旁則開玩笑回應：「妳怎麼從爸爸身上只學到說謊？」笑翻全場。

「菱格女孩DD52」看《紫禁之巔》尷尬癌發作！不忍直視直呼好土喔

而K-ONE的偶像劇作品《紫禁之巔》更是經典中的經典，當中的經典台詞「要打去練舞室打！」與主題曲「風雲變色」，可是過了16年的時間都無法被淡忘，沒想到的是當《菱格世代DD52》女孩們欣賞完「風雲變色」MV時，第一個反應竟然異口同聲直呼：「好土喔！」隨即眼睛瞟到已經瞬間變臉的Gino與Kido，嚇得女孩們馬上改口尷尬補充解釋：「只是髮型啦！改一下！一定紅！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台週一至週五晚間10點《小明星大跟班》

(中時電子報)