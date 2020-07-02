深耕天母地區的佳元開發建設首度進軍北市蛋黃區推出總銷約12億元佳元臨沂案，挾著沒有地主戶、店面，20天就宣告完銷。總經理蔡錫全說，接下來，今年11月將在松江路捷運行天宮站周邊推出總銷8.5億元的精品宅，明年首季會在微風商圈推出總銷17~18億元的個案。

佳元建設目前手上進行較為成熟的包括大安區青田靜巷，蔡錫全說，這裡位屬特區需要都審，預計將在明年下半年可以推案，分回的總銷約12~13億元間；板橋新埔站現在剩兩戶就可以完成整合，原先想走危老，但目前想換成走都更程序，土地面積513坪，總銷量體將達38億元。

佳元臨沂案每坪開價155~165萬/坪，均價為143萬/坪，一戶總價由3500萬元起跳，最高為5800萬元，因臨沂街已久未有推案，吸引區域客蜂擁而至，在短短20天就完售，計劃將在今年動工，2023年下半年可交屋。佳元建設指出，臨沂街土地釋出量稀少，超過十年無新案推出，周邊名宅非常多，如頂禾園、臨沂雙璽、臨沂鴻禧、璞真本因坊、仁愛鴻禧等，10多年來難得推出中小坪數產品，許多客戶一出手便是多戶，作為家族二代置產，短短20天內就完銷。

對於房地產景氣，蔡錫全說，若是沒有特殊的情形，如疫情再來，應該會呈現緩漲格局，這波出現的買房客，有很多是怕錢變薄，為了保值所以選擇置產，預期緩漲時間將會達2年。

(時報資訊)