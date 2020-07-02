台股周四(2日)大演股匯雙漲行情，指數開高走高，終場以11805.14點作收，上漲101.72點，再創波段新高；台幣兌美元盤中一度大漲1.3角，衝破29.5大關，顯示熱錢源源不絕灌注台股。

集中市場今漲停個股包括科嘉-KY(5215)、愛普(6531)、威盛(2388)、岱宇(1598)、迅杰(6243)、智原(3035)、元翎(4564)、泰鼎-KY (4927)、杏輝(1734)、揚智(3041)、海華(3694)、永崴投控(3712)、東森(2614)、立德(3058)、全台(3038)、同泰(3321)、智伸科(4551)、宏旭-KY( 2243)、勝一(1773)、盛達(3027)等20檔，不乏具轉機、下半年業績看好或發展可期題材，顯示市場熱錢除鎖定投機力外，也轉向追逐有基本面題材族群。

其中，科嘉-KY(5215)受惠蘋果MACBOOK將由蝴蝶腳改回剪刀腳設計，重新取得薄膜觸控開關主要供應商地位，今年有機會賺一個股本；威盛(2388)則是轉型搶進AI，自動駕駛布局陸續展現成果，旗下小金雞威鋒可望打入各大筆電品牌供應鏈，挹注威盛業績更上一層樓。

新冠肺炎疫情讓在家健身商機爆發，家用健身器材廠岱宇(1598)旗下品牌接單暢旺、線上銷售動能強，營收連3月新高；智原(3035)受惠美中關係緊繃，大陸官方力促半導體自製率提升，讓其受益甚深。

PCB硬板廠泰鼎-KY(4927)上半年各產品線接單都不錯，產用率近逼滿載，下半年營運依舊不看淡；5G趨勢確立，揚智(3041)第3季起出貨同步增溫，營運將具轉機性。

東森(2614)今年各轉投資事業陸續發酵，整合線上線下佈局，帶動業績成長，可認列轉投資收益備受期待；全台(3038)受惠呼吸器等醫療產品急單挹注，支撐營收表現。

隨著各地解封，智伸科(4551)的汽車安全及傳動系統關鍵零組件訂單，從第3季起拉貨逐漸回復水準，表現亦可期；台灣第二大工業溶劑廠勝一(1773)則將跟著台積電(2330)進軍北美市場，其為電子級溶劑獨家供應商，營運動能十足。

(時報資訊)