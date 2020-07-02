內政部部務會報下午由警政署報告今年「青春專案」規劃情形，部長徐國勇表示，台灣因防疫工作落實，各項防疫措施逐步鬆綁，暑假期間青少年在外活動頻率升高，為避免暑假期間青少年從事犯罪或被害情事發生，警政署將全力查緝少年涉及毒品、詐欺或遭性剝削案件，提供一個「孩子開心、家長安心」的優質暑期環境。

徐國勇表示，今年各級中小學下學期開學日延至2月25日，暑假則順延至7月15日開始放假，青春專案配合自7月開始執行，為確保暑期少年學生活動場所的安全，已要求消防署、營建署務必落實水域管理及公共設施安全檢查，對於違反法令業者，依法裁罰並促其改善。

徐國勇也提到，暑假期間疫情和緩，希望各縣市政府多結合在地社團或民間團體，辦理學生營隊、運動賽事等多元化休閒活動及競賽，只要做好勤洗手、無法維持社交距離時佩戴口罩等防護措施，就可放心舉辦戶外活動，這樣不僅提供青少年正當休閒活動場域，也可強化犯罪預防宣導效益，減少各種犯罪或被害情事發生外，同時可提振觀光休閒等產業景氣。

警政署表示，今年政府各項工作以「防疫第一優先」，為兼顧防疫工作及暑期保護青少年之衡平性，避免各機關及地方政府工作負擔過重，青春專案執行，有別於以往評鑑考核，改採「中央分流督考、地方自主管理」方式管考，各縣（市）政府只要達成各主管部會設定的目標值，即予以適當的行政獎勵，減輕員警負擔。

今年青春專案將以「淨化成長環境」、「防制被害」及「犯罪預防宣導」為三大工作主軸，並規劃「少年防制毒害」、「避免遭色情行業利用」、「查訪妨害身心場所」、「強化水域防溺」、「職安及防詐宣導」及「網路創意行銷」六大工作重點，期待能全面性地保護青少年。

(中時 )