立法院臨時會今天「前瞻計畫」二期預算續編案，除民眾黨團4名立委於表決時反對，其餘朝野黨團贊成，前瞻計畫後續預算籌編案順利通過。對此，民眾黨團總召賴香伶表示，前瞻一期預算明年8月才到期，可屆時在處理前瞻二期預算，且民眾黨團要求前瞻一期預算執行資訊公開透明、說明第一期的預算執行率如何，都不被接受，因此反對前瞻二期預算續編案，呼籲政府遵守財政紀律，不應債留子孫。

賴香伶指出，第一期前瞻預算執行到明年8月才到期，目前編列3300餘億元經費執行狀況不佳，不能以分配數的執行率達93％就沾沾自喜，應該是看各地方縣市政府執行狀況的真相，民眾黨團提出資訊的揭露、財務執行率、招標的流標率的附帶決議，讓前瞻執行情況公開透明，但朝野協商時，國發會副主委認為無法讓各地方政府公開資訊，否決附帶決議內容。

民眾黨團認為，受到疫情影響，今年2、3月已編列特別預算2100億元，若下半年再度籌編特別預算2100億，蔡總統第一年已編4200億，四年任內特別預算會達到上兆，這上兆的預算難得不是下個世代要背負的問題嗎？因此呼籲蔡政府應該慎思財政紀律。

賴香伶強調，民眾黨並非為反對而對，因為此時於臨時會籌編前瞻預算不具正當性，前瞻預算第一期2021年8月才到期，可到明年再處理第2期前瞻預算案。賴香伶說，在後疫情時代，希望各方慎思前瞻預算的編列、檢討，執政黨必須負起應有的責任，更應落實資訊公開透明、接受審視，才能避免債留子孫。

(中時 )