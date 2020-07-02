大陸商務部2日表示，在前期研究的基礎上，正在會同相關部門，抓緊研究制定穩外貿、穩外資的新措施。

第一財經報導，在穩外貿方面，將繼續聚焦保居民就業、保基本民生、保市場主體的要求，掌握已公布政策落實，陸續推出相關政策，擴大支持力度保住中小微與勞動密集型外貿企業。

主要是完善出口退稅方式，加快退稅進度；引導金融機構加強信貸、信保、擔保等融資支持；加強人員往來保障；加快發展跨境電商等外貿新業態、新模式；鼓勵建設海外倉庫，擴大對外貿服務平台建設的支持。

在穩外資方面，將繼續堅持促增量、穩存量並舉，繼續優化外商投資環境，做好招商、安商、穩商工作。一是加快落實新版外商投資准入負面清單，確保新開放措施及時落地；二是抓緊修訂鼓勵外商投資產業目錄，進一步擴大鼓勵的範圍，使更多領域的外商投資能夠享受稅收等相關優惠政策。

三是加強重點外資項目服務工作，協調解決外資企業和重點外資項目面臨的困難問題；四是修訂推出「外商投資企業投訴工作辦法」等規章，進一步打造市場化、法治化、國際化的營商環境。

另一方面，大陸商務部指出，2020年1至5月，大陸服務進出口總額為人民幣（下同）1.87兆元，年減14.6％。其中，出口額為7,592.6億元，下降2.3％；進口額為1.11兆元，下降21.5％。

(工商 )