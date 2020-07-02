疫情緩和、旅遊解封，國內租賃及共享業者紛紛加碼優惠，格上租車祭出暑假6折再送1200元租車抵用券，和運租車也推20%加碼折抵，價值等同三倍券面額1.2倍；GoShare進軍台南，推出限定騎乘回饋，每天發放「加菜金」；iRent主打多元運具加乘用，優惠加倍送。WeMo Scooter則針對加入LINE官方帳號的用戶推出開運輪盤天天轉抽獎活動。

格上租車打出「FUN瘋玩台灣」暑期振興專案，即日起至8月底除承租1日以上，持振興券消費即享平日6折、假日7折優惠，單筆消費滿1000元，再送1200元租車抵用，供下次租用折抵，以放大振興券消費效益，抵用券使用期限至年底。此外，國旅包車也啟動「振心品台灣」優惠，9月6日前，3小時包車服務享現折1000元。

除了振興券加碼20%回饋，和運租車更推出指定車款36小時及54小時振興券專案，以租用VIOS或YARIS來說，只要以振興券支付2500元，加上刷卡200元，等於以2700元租用54小時（活動網頁：https://reurl.cc/exl7mW）。和運接送另推振興券付款享包車4小時2000元起優惠，如CAMRY、廂型車包車4小時只要2000元，ES系列則為2400元。

為了更進一步接軌公共運輸路網，iRent共享汽機車服務自即日起至9月30日推出iRent好「行」優惠，每月累計搭乘越多種大眾交通工具，次月可獲得越多iRent共享汽機車分鐘數，連續參加3個月，累積最高可獲iRent免費汽車270分鐘及機車90分鐘，越早登錄可獲得越多。

(中時 )