家住新北市的羅姓老翁，上個月下旬不告離家，獨自跑到苗栗縣南庄獅頭山山區自縊輕生，家屬聯絡不上，得知老翁曾在南庄獅山一帶出現，因而向住處轄區派出報案協尋，田美所員警獲悉主動協尋，歷經多日搜尋山區，1日中午終於在獅山古道林間尋獲死者遺體。

家住新北市的羅姓老翁是在6月22日因心情不佳而離家，23日曾與家人聯繫，表示要到苗栗縣南庄地區散心，接下來，家屬因多日聯繫不上羅某，隨即向住居所轄區派出所報案協尋，另於6月29日在臉書「我是南庄人」社團發出協尋訊息。

田美所長廖國正從臉書得知訊息後，雖家屬未與派出所聯繫或報案，仍主動指派副所長黃振嘉、警員賴致寧幫忙協尋，但經兩日搜尋後都無發現。

7月1日，羅某家屬查知羅某最後是搭車至南庄鄉獅山村獅頭山古道下車，趕緊通知田美所，員警經縮小協尋範圍後，於當日中午12時許在古道間山坡上發現上吊自縊的老翁大體，雖然結果令人遺憾，但家屬仍非常感謝警方全力搜救。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )