曾獲選全國百大特色小學的彰化縣二林鎮香田國小，身為百大特色小學的畢業典禮當然不能太一般，畢業生得完成「攀樹」挑戰，才能成功領取畢業證書，香田國小校長鄭培華說，孩子們登高望遠，在樹上完成任務，為6年的國小生涯畫下完美句點，帶著凌雲壯志的氣勢，迎接全新的挑戰。
香田國小發展食農教育與探索課程多年，每位孩子就讀香田國小的孩子，都經歷過插秧、田間管理、收割等食農教育課程，也通過像是攀岩、滑降、獨輪車、山野教育以及攀樹的探索課程考驗，今天也是6年級的小朋友，在學校完成的最後一項關卡。
畢業生宥謙說，今天爬上這顆陪我6年的小葉欖仁，就像香田國小栽培我6年，讓他有高人一等的志氣與勇氣，使我有更遠大的志向；畢業生湘琪則說，在學校6年感謝老師的教導，培養她有勇於面對挑戰的勇氣。，
香田國小校長鄭培華說，香田國小希望教育能活學活用，不僅學習書本上的知識，也能在各種食農及探索課程，學到知福惜福、勇於自我挑戰的精神，今天15位畢業生都順利完成挑戰，從我的手上接下自己的畢業證書，期許孩子們未來都能勇於挑戰，相信自己，充滿自信，彩繪美好未來。
(中時 )
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