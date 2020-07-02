校長鄭培華在樹上，將畢業證書發給所有畢業同學。（香田國小提供／吳建輝彰化傳真）

學生家長也守在樹下，看著自己的孩子越爬越高，也象徵所有孩子將帶著凌雲壯志的氣勢，迎接全新的挑戰。（香田國小提供／吳建輝彰化傳真）

曾獲選全國百大特色小學的彰化縣二林鎮香田國小，身為百大特色小學的畢業典禮當然不能太一般，畢業生得完成「攀樹」挑戰，才能成功領取畢業證書，香田國小校長鄭培華說，孩子們登高望遠，在樹上完成任務，為6年的國小生涯畫下完美句點，帶著凌雲壯志的氣勢，迎接全新的挑戰。

香田國小發展食農教育與探索課程多年，每位孩子就讀香田國小的孩子，都經歷過插秧、田間管理、收割等食農教育課程，也通過像是攀岩、滑降、獨輪車、山野教育以及攀樹的探索課程考驗，今天也是6年級的小朋友，在學校完成的最後一項關卡。

畢業生宥謙說，今天爬上這顆陪我6年的小葉欖仁，就像香田國小栽培我6年，讓他有高人一等的志氣與勇氣，使我有更遠大的志向；畢業生湘琪則說，在學校6年感謝老師的教導，培養她有勇於面對挑戰的勇氣。，

香田國小校長鄭培華說，香田國小希望教育能活學活用，不僅學習書本上的知識，也能在各種食農及探索課程，學到知福惜福、勇於自我挑戰的精神，今天15位畢業生都順利完成挑戰，從我的手上接下自己的畢業證書，期許孩子們未來都能勇於挑戰，相信自己，充滿自信，彩繪美好未來。

(中時 )