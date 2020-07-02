搶攻父親節蛋糕商機，85度C今年推出4款以運動為主題的「樂活老爸」造型蛋糕搶市，祭出7/2至8/5早鳥預購可享85折；7/2-8/8 APP會員購買主題蛋糕，再抽iPhone 11Pro、空氣清淨機、Apple Watch Series 5、Mercedes-AMG GT 後背包、摩速椅等5個獎品，預計活動檔期，包含主題蛋糕加常態性蛋糕，全台可售出超過17萬個父親節蛋糕。

85度C父親節推出的4款「樂活老爸」造型蛋糕，包括8吋「強棒出擊」蛋糕，造型為熱血振奮的棒球場；6吋的「健身天菜」蛋糕，完美比例的健美身材搭配超Q版的大頭爸爸、還有「舉重摘金」擬真度百分百的啞鈴、與「籃球好手」搭配幾假亂真籃球配備巧克力，不同造型與口感，要給辛苦的老爸不一樣的驚喜！

85度C公關副總鐘靜如表示，今年受疫情影響，許多聚會活動停擺，民眾慶祝多選擇在家，在宅經濟發威下，今年上半年，85度C蛋糕銷售逆勢成長4％；配合後疫情新生活運動，85度C今年父親節推出「新生活運動、樂活老爸」主題蛋糕，滿足愛好每一種運動的爸爸。包括8吋強棒出擊、6吋健身天菜、8吋籃球好手、6吋舉重摘金。

此次熱門主題款「強棒出擊」，造型是熱血振奮的內野場景，壘包分明，搭配巧克力模型的棒球和迷你球棒，大大的計分看板，顯現兩方戰況激烈，仿佛可聽到球場上吶喊迴盪。而基底是可口香軟戚風蛋糕，以提拉手指蛋糕配上提拉慕斯和咖啡糖酒水，香濃的經典義式風味，散發令人難以抗拒的香氣，溼潤柔軟的手指蛋糕有著淡淡咖啡酒香，口感滑順且清爽。

6吋的「健身天菜」，巧妙地以圍邊勾勒出完美肌肉的健美身材，搭配戴著黑框眼鏡，蓄著八字鬍的Q版老爸，逗趣又帶著詼諧。以可口鬆軟的香草戚風蛋糕為主體，內搭綿密感十足的芋頭慕斯、提拉、香草巧克力慕斯完美三重奏，甜而不膩。

8吋的「籃球好手」上頭裝飾擬真的大紅色高筒籃球鞋和籃球，全是可食用的巧克力，一旁還立著招牌85背心球衣，全套籃球裝備，寫實又可愛。內餡夾著甜香的芒果慕斯及濃醇的牛奶布蕾，蛋糕柔嫩滑順，清爽不膩口。

「舉重摘金」研發師傅同樣以巧克力，雕塑出頂級精美的蹲舉長槓和啞鈴，外型幾假亂真。蛋糕口味以香草戚風蛋糕為基底，綿密的蛋糕夾著香甜草莓餡，包裹著布丁Q彈口感點綴出別緻風味！

(工商 )