新加坡交易所正式公告，台灣寬頻(TBC)上層信託基金辦理25%現金增資，大豐電大股東戴永輝取得信託基金14.427%股權，取代淡馬鍚成為最大單一股東，加上戴永輝之前收購亞太電信董事長呂芳銘在APTT信託管理公司65%股權，掌控TBC上層最大股權及經營權。

NCC表示，已收到APTT信託基金增資結果通知，近期可望收到新加坡交易所正式通知函。

戴永輝透過大大數位匯流公司，在今年2月以市場推估約新台幣不超過10億元，收購呂芳銘所成立的Dynami公司65%股權，由於TBC的資產及股權信託在Dynami公司底下，戴永輝取得受委託管理TBC上層信託管理公司後，也同時取得TBC經營管理權。

TBC上層控股公司為APTT信託基金，呂芳銘2017年雖取得APTT委託管理TBC，但呂芳銘在APTT持股僅0.35%，加上今年4月APTT辦理增資25%，市場一度擔心，若APTT股權變動，可能讓戴永輝剛從呂芳銘手中取得APTT授權經營管理權生變，但戴永輝這次參與APTT增資，等於直接拿下TBC上層控股公司最大股權，保住TBC股權及經營管理權。

(工商 )