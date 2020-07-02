大陸股市延續1日漲勢，上證指數2日收漲2.13％，連漲三日。市場交投熱絡，滬深兩市2日成交額合計增近兩成至人民幣（下同）1.08兆元。

香港信報報導，上證指數2日先跌後漲，最多跌4點，跌幅為0.14％，低見3,021點，隨後止跌反彈，以近全日高位收盤。最終收報3,090點，上漲64點，漲幅為2.13％，成交額為4,782.16億元。

深成指也先跌後漲，2日最高見12,278點，上漲165點，漲幅為1.37％；低見12,055點，下跌57點，跌幅為0.47％。最終收報12,269點，上漲156點，漲幅為1.29％，成交額為6,016.98億元。

滬深300指數2日收報4,335點，上漲88點，漲幅為2.07％；創業板指數收報2,424點，上漲4點，漲幅為0.2％。

各類股幾乎全面上漲，金融股漲逾5％；煤炭、房地產股漲逾2％；石油、有色金屬、化工、電力、水泥股漲逾1％；鋼鐵股持穩；醫療器械、農林牧漁股偏軟。

(工商 )