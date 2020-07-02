擁有15萬頭大象、數量將近占全非洲三分之一的南部國家波札那驚傳將近350頭大象竟離奇集體死亡事件，由於當局對象群遺體的檢測結果數周後才出爐，讓這起事故成因依舊成謎；不過在經初步檢驗已排除盜獵行為，且發現死亡的大象都出現神經系統遭攻擊的現象，且多集中在水坑附近死亡，不排除是集體中毒或者染病的可能。

非洲波札那驚傳將近350頭大象竟離奇集體死亡事件，目前已排除是盜獵或乾旱，但並不排除是集體中毒或染病。

據英國廣播公司（BBC）1日報導，國慈善機構國家公園救援組織（National Park Rescue）的保育部門主任麥肯恩（Niall McCann）表示，波札那（Botswana）如此大批象群集體死亡是前所未見的。

麥肯恩表示，在這個非洲南部國家的同事，於 5月初飛行經過奧卡萬戈三角洲（Okavango Delta）一帶時，親眼目睹了當地出現大批象群死亡，初步估算有169頭，而在一個月後，調查人員發現更多死亡大象，總計超過350頭。

由於採樣檢驗在數周後才會出爐，至今這群大象死因依舊成謎，不過目前已排除乾旱致死可能。至於是否可能是惡名昭彰的盜獵者所為，波札那政府早在5月初時曾指出由於死亡象群的象牙都還在，象體身上也未有出現盜獵人士會用的氰化物；麥肯恩也表示若為盜獵，理應還有其他動物遭殃，但現場只有大象，並未發現其他動物大量死亡，故排除是盜獵所致。

至於波札那去年出現將近100頭大象因炭疽桿菌（anthrax）死亡，但麥肯恩也初步排除此一原因。但值得注意的是，麥肯恩並不排除大象是因集體中毒或者染病，並指出這些象群在瀕死前繞圈踱步，倒地時臉部直接著地，其中逾7成的象屍集中在水坑附近，推測可能這種未知的疾病攻擊了牠們的神經系統。

報導也指出，目前也不可能完全排除這種未知的疾病，是否有可能在人類之間傳播，特別是透過水源或土壤傳播至人類，如同先前在動物發現的新冠病毒一樣。麥肯恩表示，這不僅是保育災難，更可能是潛在的公衛危機。

(中時電子報)