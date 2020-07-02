高雄市長韓國瑜遭罷免後，議長許崑源當天就在自家墜樓身亡，民進黨台北市議員梁文傑隨後在臉書PO出新聞，並揶揄諷「嚇死人，是有賭很大嗎？」。對於梁文傑說法，許崑源遺孀林絲娛今天透露，將「告到底！」。
梁文傑因當晚在臉書寫下「嚇死人，是有賭很大嗎？」遭到各方砲轟，隨後刪文道歉，表示自己言論確實不妥。
據《ETtoday新聞雲》今2日報導，林絲娛向媒體表示這段時間的內心煎熬，她說，「這對我先生太不公平，我一定告，讓大眾知道不能這樣，人要有道德，已經請律師寫狀紙了，不這樣做這社會沒有是非」。
另外，許崑源近期也被報導一年內「還清近億元」，影射許崑源財產來源，對此，遺孀林絲娛澄清表示，申報內容，皆有詳細數字可查，過去十多年來，總貸款額7550萬元，由於每月攤還貸款本息，數年來攤還至今，貸款餘額還有約6千萬元，沒有還清的事情。近日也才去銀行繳交房貸，可供查證。對於媒體不友善報導，將會提告。
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(中時電子報)
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