39年前的今天，陳文成事件發生了；民進黨今天在臉書表示，轉型正義是民主進步黨一直以來的主張，作為執政黨責無旁貸； 過去台灣經歷過的苦痛，不該成為今日香港的日常，也深信「民主自由」是台灣與香港共同的信念。

民進黨今在臉書指出，陳文成博士出身林口，從小成績優秀，台大數學系畢業後，遠赴美密西根大學求學，1976年取得碩士學位、精算師資格，兩年後取得博士學位。

陳文成博士即使身在海外，也參與運動、關心台灣民主發展。1981年7月2日返台探親時遭「警備總司令部」約談後毫無音訊，隔天家屬收到他的「意外墜樓身亡」的消息...

這一起「意外」事件疑點重重，有太多無法解釋的因素，引起社會高度關注。

民進黨說，轉型正義是民主進步黨一直以來的主張。作為執政黨責無旁貸，我們透過修法、成立獨立機關促管會以及人權園區，落實人權教育，推動轉型正義工程。

陳文成事件是促轉會列為重點調查的案件之一，促轉會完成「陳文成案調查報告」。報告中指出事件前後陳文成博士與其親友都受到情治機關的監控，案發後更阻撓家屬對真相的追查。

民進黨強調，真相尚須持續追查，檔案的公開、歷史的還原，更是為了避免憾事重演，這也是轉型正義最重要的意義。

當年威權政府統治下，許多台灣青年也被莫名逮捕、消失，情治機關對人民的監控與迫害，造成無數家庭的破碎，失去許多可貴的人才，更抑制人民追求自由的聲音。

民主自由的台灣，會謹記歷史的錯誤，杜絕悲劇再次發生。過去台灣經歷過的苦痛，不該成為今日香港的日常，我們也深信「民主自由」是台灣與香港共同的信念。

今天是陳文成事件39週年，一同懷念陳文成博士，也珍惜民主自由。

(中時 )