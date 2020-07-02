經濟數據顯示全球經濟正逐漸擺脫新冠肺炎防疫封鎖措施的衝擊，但日本首都東京的單日新增確診數激增令投資人縮手觀望，周四日股午後漲幅收斂，終場小漲做收。

輝瑞釋出新冠肺炎疫苖開發的好消息，緩解投資人對商業活動可能再度關閉的擔憂，隔夜美股標普500指數收漲、那斯達克指數再創新高。惟東京的新冠肺炎新增確診數突破100例，創下逾兩個月以來的單日新高，使投資人信心受到打擊。

由景氣股上揚支撐，日經225指數收盤微升0.11%，為22,145.96點。東證一部指數收漲0.27%，為1542.76點，高度周期型的空運股、海運股與運輸設備股分別漲2.46%、1.07%與1.75%，表現最佳。

豐田汽車收漲1.8%，前一日美國電動車大廠特斯拉市值超越豐田，成為全球市值最高的汽車製造商。

創業板Mothers指數逆勢重挫5%，並創下5月28日來收盤新低。大型股表現優於小型股，東證大型股指數上漲0.4%，小型股指數跌0.8%。

(時報資訊)