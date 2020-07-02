芮特-KY(6514)今(2)日舉辦法人說明會，總經理吳東義表示，第二季起營運已經開始回溫，可說是「被客戶追著跑」，預計單季營收、獲利年增上看15%，隨著5G的商轉，芮特-KY後續主要成長動能將來自於5G Sub6天線，會加速成長為主流產品，5G的貢獻營運到明年會更加明顯。

芮特-KY天線產品目前應用基地台、無線網路WiFi，4G單一基地台所需要的天線數較3G多，隨著進入5G天線需求量又更多，芮特-KY的5G Sub-6產品可以同時涵蓋5G+4G LTE，目前已經在客戶端小量測試，會是芮特未來重要產品，預計明年會開始放量，預計芮特-KY明年5G應該會有更明顯的貢獻。另外，隨著步入5G，社區建構自家5G專網，訊號從電信商接取進來，針對小型基地台、天線等網通產品都是芮特的商機，且芮特-KY主要客戶均為10年以上之合作關係，配合客戶產業應用，新項目開發進展熱絡，後續動能強勁。

芮特-KY天線產品也運用在智慧傳輸，近兩年公司除網路的物聯網應用外，也拓級到智能停車的應用，還有智慧農業，芮特-KY也拿下美系客戶的智慧農業通訊天線產品。

芮特-KY具有客製化模組天線設計的優勢，在通訊產業多元化應用之下，多天線且多頻段並存使用，因此，天線的設計與製造困難度將增加，不排除以往部分小型天線廠商生存會面臨淘汰，芮特-KY擁有20年以上的產業經驗，目前增加網路傳輸頻寬、頻譜/頻率的使用有往高頻化趨勢(Wi-Fi6&5G)，芮特-KY具有高頻/微波天線技術優勢，可應付產業趨勢變化。

產能方面，目前芮特-KY兩岸產能互補調配得宜，持續生產效率化及控制成本，毛利率將逐漸提升，未來客戶產品移地生產將加速芮特-KY業務成長，在客戶比重上，芮特-KY目前最大客戶佔比12%，其他美系客戶佔比也都約8%~12%，客戶分布均勻。

吳東義表示，芮特-KY今年第一季因為新冠肺炎因素，營運表現不是很理想，但4月、5月就陸續恢復正常，5月單月毛利率更是回到33%，單月每股獲利0.4元，6月營收目前還在結算中，但應該也不差，第二季可以說是「被客戶追著跑」，預計第二季營收、獲利相對去年同期應該會有15%的成長。

吳東義預估，芮特-KY後續主要成長動能來自於5G Sub6天線，將加速成長為主流產品，目前中壢廠整頓完善，但產能略顯吃緊，持續在中壢找地擴產，客戶也建議可以請母公司昇達科(3491)支援，目前芮特-KY台灣產能佔比15~20%，兩岸生產也具互補性，均有採約聘制以利產能彈性配置，整體獲利提升可期。

(時報資訊)