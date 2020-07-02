美國製造業數據意外強勁，以及新冠肺炎疫苖開發的好消息，提振了投資人對全球經濟將迅速復甦的期望，在市場的風險偏好轉強帶動下，周四南韓KOSPI指數收漲1.36%，為2,135.37點。

外資連續第4日賣超韓股，今日賣超130億韓元。散戶賣超2100億韓元，機構投資人買超2140億韓元。

大型股普遍上漲，領頭羊三星電子收漲0.57%，惟SK海力士跌1.06%，網路巨頭Naver勁揚近3%，其同業Kakao大漲近6%，LG化學收漲0.92%。

美國製藥大廠輝瑞宣布與德國生技公司BioNTech合作研發的新冠狀病毒候選疫苗，經試驗後發現該藥物產生「中和抗體」（neutralizing antibodies, NAbs）。受此激勵，製藥股表現強勁。SK生物製藥公司（SK Biopharmaceuticals）首日掛牌股價飆漲近30%。龍頭股Celltrion漲3.7%，三星生物製劑漲4.52%。

韓元收漲0.28%，報1,200.0兌一美元。

(時報資訊)