長榮航(2618)今天舉行線上法人說明會，公司指出，今年受到疫情影響，衝擊客運表現，但貨運需求仍有支撐，運價可望維持高檔，公司評估引進貨機新機以及客機改貨機，持續優化貨運。至於10月到期的可轉債，至6月底約當現金約300億元，加上政府紓困及銀行貸款有200億元，足以支應可轉債賣回資金需求。

長榮航第1季營收302.33億元，年減31.8％，稅後虧損12.21億元，每股虧損0.25元。燃油成本占營運成本25％，至3月底期末現金及約當現金餘額403.79億元。

受疫情影響，2月起載客航班大幅減少，至5月底減幅達94％，僅維持骨幹航線及基本航班規模，因應旅客返國需求航班依各國入境檢疫規定及市場需求機動調整。使得前5月客運營收195.9億元，年減54％，乘載率64.2％，年減18.8％，單位收益2.12元，因高價散客機票帶動，年增1.6％。

貨運則因大量客機航班停飛，貨運艙位大減，供給需求失衡，加上醫療防疫物資及電子網通產品急單湧現，貨運價量齊揚。長榮航前5月貨運營收162.7億元，年增57.9％，承載率達81.5％，單位收益12.26元年增64.6％。

長榮航仍規劃會持續將貨機機隊利用率最大化，並且將投入客機資源，客機不載客，僅使用腹艙載貨，或是甚至利用客機載貨，或以客機投入貨機航點營運。

原本規劃的米蘭及普吉島航線，未來看疫情發展開航，擴展計畫目前仍照原先規劃進行，並沒有取消。總經理孫嘉明表示，只要解除隔離措施，長榮航2到6個月就能做好開航準備。

在機隊交機方面，原本今年將交付5架787-10客機，今年2月交付一架，有一架由4月遞延至7月，另外3架跟波音交涉將往後遞延。

(時報資訊)