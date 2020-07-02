網家(8044)旗下PChome 24h購物與工研院首度推出全新「AI智能穿搭推薦」功能，結合大數據分析與AI人工智慧應用，提供相似商品、建議搭配分類區塊，於機能服/配件、休閒牛仔、男裝女裝三大館別試營運。

因應現代社會對商品質感及多元化要求，加上消費者採購行為逐漸轉往線上通路，顯見網購具備選擇多樣化、可快速宅配到府、資訊透明且購買便利等特色，受到消費者青睞。針對種類繁多的服飾類商品，PChome 24h購物與工研院旗下資訊與通訊研究所共同推出「AI智能穿搭推薦功能」，運用服飾屬性標記及風格穿搭推薦兩大技術，由AI智慧系統輔助，可快速辨識領口、款式、圖樣、版型、顏色等服飾關鍵特徵，完成休閒風、運動風、隨興風、時尚風、民族風等多達14種服飾風格，達到如同實體店員推薦服裝之邏輯，改善特定風格服飾無法完整搜尋的難度，亦大幅縮短消費者搜尋時間，有效達到線上挑選、試穿、下單衣服的一站式服務流程，創造更多服飾消費場域，進而增加消費者對平台的信任好感度。

(時報資訊)