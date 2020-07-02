美國維吉尼亞海軍航空紀念公園(Naval Aviation Monument Park)，在周二迎來了一位主角，F-14雄貓戰機(Tom Cat)紀念碑進入公園，這是眾多美國海軍退役飛行員，共同籌資建立的，紀念一代經典海軍戰機，同時也緬懷68名飛行事故喪失的雄貓飛行員。

前F-14飛行員、美國海軍佛瑞德·劉易斯上將（ Fred Lewis）在立碑儀式時，深情形容戰機是「一項傳說、是一段夢想，如今它該享有應得的榮譽地位。」。

從1972年到2006年，F-14雄貓戰機縱橫四海，它是第1種具備視距外空戰性能的戰機，也是公認的第1種「第4世代戰機」，甚至比F-14更晚問世的F-15鷹式(Eagle)與F-16戰隼式(Fightingfalcon)，要到1990年代之後，才具備了F-14的「射後不理」性能。

Volunteers celebrate arrival of new F-14 Tomcat display at the Naval Aviation Monument Park at Virginia Beach oceanfront. Laser etched, 15,000 pound granite obelisk cost $75,000, was paid for entirely through private donations. #13newsNow pic.twitter.com/SffXKjVNoa — Mike Gooding 13News Now (@13MikeGooding) June 30, 2020

美國海軍的F-14戰機，於1981年首次在北非海域的雪特拉灣，與利比亞戰機進行空戰，毫無懸念地獲勝。在隨後的30多年中，F-14在伊拉克戰場、波士尼亞、阿富汗等地，都擔任堅強的艦隊防空主力。

F-14滿掛6枚AIM-54鳳凰飛彈，是第一種具備射後不理性能的遠距離空對空飛彈。(圖/美國海軍)

F-14機鼻下的紅外/光電觀察器，這樣的裝備，近代的戰機才普遍具備。(圖/美國海軍)

雖然美軍F-14的戰績沒有F-15、F-16那麼亮眼，也沒有後續機種F/A-18那樣性能多樣，但是經歷那個時代的飛行員，都更喜歡F-14，很大程度也是與它帥氣的外型有關。

這也就是為什麼F-14在2006年退役之後，劉易斯上將等海軍退役飛行員，籌組了「雄貓協會」(Tom Cat Monument)，並花了數年的時間進行計劃和籌款，為了建立F-14的紀念碑。他們花了3年的時間，籌得了75,000美元，用於建造和樹立紀念碑。

在很大程度上，F-14的名氣，要歸功於1986年的電影《捍衛戰士》(Top Gun)，立即使當年的美國青年熱烈報名美國海軍，都想要成為F-14的飛行員。

劉易斯上將說：「湯姆·克魯斯不是《捍衛戰士》的主角， F-14才是。」

紀念碑的四面，都是F-14的帥氣身形，以及經操作F-14的中隊隊徽(其中還有太空總署NASA)，西側的底部面板上，則是68名在飛行中喪生的機組人員的名字。

新紀念碑的揭幕儀式暫定於9月30日舉行。

(其實F-14仍然在伊朗空軍服役，而且在兩伊戰爭期間，將F-14的性能與戰力發揮到極致，造就許多擊落敵機5架以上的王牌飛行員。只是伊朗與美國敵對，所以美國並不將伊朗F-14的戰積列入歷史。)

(中時電子報)