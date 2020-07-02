拖運漢光演習靶材的進丸號，翻覆台中港北防波堤附近海域，2名男子落海後，爬上翻覆的船底上待援。（台中港消防隊提供／王文吉台中傳真）

拖運漢光演習靶材的進丸號，翻覆台中港北防波堤附近海域，海巡艇及水上摩托車馳抵將2名船員救上岸。（台中港消防隊提供／王文吉台中傳真）

漢光演習預演發生翻船意外，一艘拖運靶材的進丸號船隻，2日下午1時許在台中港北防波堤附近海域翻覆，船上2名男子落海後趕緊爬上翻覆船底待援，幸好海巡船艇及水上摩托車救起，均無均無明顯外傷，且拒絕送醫檢查。

台中港消防隊2日1時55分接獲台中市消防局轉報，指臺中港北防波堤附近海域，有2位釣客落海，目前人還在海上載浮載沉。防風林及南堤分隊計5車13人立即出動，同步通報海巡第四巡防區同步派船艇支援，船上2名男子坐在翻覆的船底上，暫無生命危險

台中港消防隊救溺人車到場確認，係一艘「進丸號」白色藍底小船翻覆，39歲王姓及23歲翁姓男子坐在翻覆的船底上，暫無生命危險。由於現場風浪過大，台中港消防隊救生艇無法接近，由海巡隊較大噸位船隻靠近實施救援，另和進丸號同單位的水上摩托車也抵達。

2名落海民眾在下午2時17分分別由海巡船艇及水上摩托車救起，載往梧棲安檢所碼頭接駁上岸，救護人員檢查均無明顯外傷，且該2名民眾均拒絕送醫檢查。

(中時 )