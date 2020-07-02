去年11月，有3名英國上議院議員致信劍橋大學，信中要求撤銷香港特首林鄭月娥的榮譽院士名銜，他們稱林鄭為「無能和好鬥之舉（incompetence and aggressive approach）」致使香港有200萬市民走上街頭遊行爭取民主、自由。該信又批評，林鄭硬推送中條例，引發香港市民的不安與社會的動盪，且拒絕辭職更是加深過錯。

當時劍橋大學當時回應稱，學院成員有權自由表達意見，院方暫沒有作出相關行動，亦表明會避免作進一步公眾評論。

不過，劍橋大學沃爾森學院1日發表聲明，該院院長克拉克教授（Professor Jane Clarke）表示，在港版《國安法》實施後，對香港發生的連串事件深表關注，強調強烈支持保障人權及言論自由。學院另稱，將考慮褫奪林鄭榮譽院士的名銜。

林鄭的榮譽院士名銜是在2017年獲頒，此外其丈夫林兆波是劍橋大學博士，兩個兒子都畢業自劍橋。林鄭本人則在時任政務官時獲港英地政府選送英國劍橋大學短期進修。

(中時 )