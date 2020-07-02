裕國公司未依規發布重訊遭處違約金3萬元 16:212020/07/02 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（2）日表示，針對裕國冷凍冷藏公司（8905）未依規發布重大訊息及辦理資訊申報處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，裕國冷凍冷藏公司因法人董事及法人監察人代表人、董事長、總經理、會計主管異動，暨接獲法院裁定定暫時狀態處分等事項，未依規定及時發布重大訊息，櫃買中心對該公司併處以違約金新台幣3萬元。 (工商 ) #裕國 #櫃買中心 #未依規 #裕國冷凍冷藏 #發布重大訊息 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普危險了？這類股狂噴驚洩落選敗象… - 財經 卡神一席話撼動30歲月光族！月薪3萬也能月領2萬退休金 - 即時 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 - 財經 1分鐘讀財經》經濟學家示警：下半年有4大黑天鵝 - 財經 疫情狂燒！川普對北京驚爆1句 遭陸狠嗆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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