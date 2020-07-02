櫃買中心今（2）日表示，針對裕國冷凍冷藏公司（8905）未依規發布重大訊息及辦理資訊申報處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，裕國冷凍冷藏公司因法人董事及法人監察人代表人、董事長、總經理、會計主管異動，暨接獲法院裁定定暫時狀態處分等事項，未依規定及時發布重大訊息，櫃買中心對該公司併處以違約金新台幣3萬元。

(工商 )