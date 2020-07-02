中國人大常委會通過《香港特別行政區維護國家安全法》，由國家主席習近平簽署主席令予以公布，引發各方關注。以美國為首的西方國家，揚言要對香港實施制裁，而美國也在《香港國安法》公布當天宣布取消對香港的特殊經貿待遇。為此，全球客家崇正聯合會總會今天發表聲明，強調堅決支持訂立《香港國安法》。

全球客家崇正聯合會總會表示，從國際法的角度來看，香港已於1997年實現了主權回歸，國家對香港有權行使屬地屬人權威。因此，由全國人大為香港訂立國家安全法，實際上就是對香港行使「屬地屬人權威」的表現，這在法理上是完全成立的。

總會說，依據「香港基本法」第23條規定，香港特別行政區應自行訂立香港國安法，但由於諸多因素掣肘，以至經經延宕而不能推行。特別是去年 6月以來發生的「反中亂港」暴亂，綿延數月之久，嚴重擾亂香港社會穩定，對國家主權也造成極大傷害。

總會說， 此次全國人大依法訂立《香港國安法》，對香港的和平穩定和「一國兩制」的進一步落實都是非常必要的。早在2009年，澳門特別行政區就已經通過《維護國家安全法》，在實施過程中也非常平穩順暢。而《香港國安法》所以遲遲難以訂立，與以美國為首的西方勢力插手香港事務脫不了關係。

總會表示，特朗普上台以來，中美爆發貿易戰，兩國關係陷入近年來的最低谷。近日，特朗普與龐佩奧又分別對香港事務，特別是《香港國安法》草案橫加指責，並還表示要取消香港的特殊經貿待遇，美國對香港事務的橫加干涉，只會加劇香港的社會動盪和經濟衰退，不僅損害香港的民生，擾亂了＂一國兩制」的落實，也影響美國在香港長期的商業與文化利益，對各方都是有百害而無一利。

全球客家崇正聯合會總會強調，相對的，通過設立《香港國安法》，能使香港由亂入治，讓香港社會趨於穩定，人民安居樂業，杜絕外國反華勢力以香港作為顛覆基地的圖謀。基於此，作為具有百年歷史和愛國愛鄉優良傳統的客家社團，全球客家崇正聯合會總會的全體成員堅決支持和擁護訂立《香港國安法》，相信該法一定能夠保持香港長期繁榮，確保「一國兩制」行穩致遠！

(中時 )