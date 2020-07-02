國民黨等公司組職，因認為大法官黃瑞明、許宗力及蔡宗珍、許志雄曾對黨產條例發表法律見解，或是配偶曾參與立法，聲請迴避審理，但司法院大法官會議在上個月30日辯論前，都已決議駁回。

國民黨上個月18日因大法官黃瑞明的妻子尤美女曾參與立法為由聲請迴避，大法官會議認為，依「大審法」準用行政訴訟法規定，法官或其配偶是訴訟當事人應迴避審理，但尤美女並非當事人，黃瑞明不須迴避。

大法官會議解釋，黃瑞明大法官在同婚釋憲案迴避審理，是因為尤美女在2016年12月26日立院司法及法制委員會所審查之民法部分條文修正案擔任領銜提案人，該修正案所涉條文與釋憲標的相同，自行請求迴避，經大法官決議同意其迴避。

至於國家發展基金會及婦聯會、欣裕台及中央投資等公司，聲請許志雄等大法官迴避部分，大法官會議認為，縱然大法官曾表示相關法律見解，並非即意謂其對於解釋標的存有任何利害關係，非「執行職務有偏頗之虞」之迴避事由，駁回聲請。

(中時 )