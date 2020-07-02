由台灣棒壇傳奇陳金鋒代言的史上最大規模「2020台灣運動產業博覽會」預定17日於台北松山文創園區熱鬧登場。
體育署為了要打造最大規模的運動產業博覽會，特別邀請第一位挑戰美職棒大聯盟(MLB)的台灣巨砲陳金鋒來擔任代言人，並且為這次博覽會拍攝宣傳影片，希望國人能在7/17-8/9日期間前往觀賞遊玩。
體育署副署長林哲宏表示，這次博覽會主題為「撼動未來」，分為運動日常、運動專業、撼動館、未來館以及電競與多能館等五大展區，並且在戶外設置展期營運不打烊的運動風格市集、周末運動廣場。
林哲宏說，民眾屆時可以看到台灣第一位在奧運會拿到獎牌的「十項鐵人」楊傳廣(1960年奧運銀牌)周遭文物，也能親身挑戰舉重女神郭婞淳的奧運級別科技訓練。
針對新冠肺炎疫情，體育署長高俊雄表示，已和疫情指揮中心討論過，這個活動可以照常辦理，不會成為防疫破口，期盼國人能夠多支持與鼓勵。
(中時 )
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