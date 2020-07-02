自6月2日以來，大陸中央氣象台已連續30天發佈暴雨預警。中央氣象台認為，累計雨量大、覆蓋範圍廣、降雨日數多、極端性強是今年6月以來降雨的幾大特徵。大陸南方大部除個別地區，整個6月一半時間泡在雨中。《環球時報》形容，以湖北為例，把降雨換算成體積水約為530億立方公尺，相當於下了12個太湖，半個青海湖。

整體而言，2020年6月，大陸南方地區出現5次大範圍強降雨過程，降雨總體偏多，區域平均降雨量為258.8毫米，較常年同期（221.3毫米）偏多16.9％，江蘇中北部、安徽中北部、湖北北部和西部、廣西東北部、貴州東北部等地部分地區偏多1倍以上。

據統計，南方15省（區、市）降雨量250毫米以上覆蓋面積達110萬平方公里，400毫米以上降雨面積約27.6萬平方公里。廣西東北部、雲南西部等局地6月降雨日數超過25天。

7月1日18時大陸中央氣象台又一次發佈暴雨藍色預警，預計，7月1日20時至2日20時，雲南、貴州、重慶、湖南、湖北、江西、浙江、廣西等省區內部分地區有大到暴雨，其中個別地區有100至220毫米的大暴雨。自然資源部與大陸氣象局7月1日18時聯合發佈地質災害氣象風險預警，水利部和大陸氣象局也同時聯合發佈山洪災害氣象預警。

(中時 )