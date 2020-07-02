國民黨團今(2)日表示，現任監察委員高涌誠，提案彈劾時任彰化地檢署檢察官陳隆翔，其所承辦「曲棍球協會詐領補助款案」，6月30日司法院職務法庭判決陳隆翔不受懲戒。而當初監委調查本案錄音譯文也流出，監委高涌誠、蔡崇義語帶威脅要求陳隆翔重新起訴「曲棍球協會詐領補助款案」，更要脅「不辦，就彈劾你」。國民黨團質疑，這群英系監委早已成為整肅異己鬥爭工具，這次監委提名人事案，完全投不下去，既然監院淪為蔡政府另一個東廠，不如廢了吧！

國民黨團書記長蔣萬安表示，從高涌誠調查譯文中發現，蔡英文所提名監委人事，從院長到監委，坐實滿滿的酬庸，安插自己的人馬，也不顧被提名人是否適格，根本讓監察院失去原本獨立精神，淪為民進黨政府剷除異己的鬥爭工具，成為蔡政府另一個「東廠」。

蔣萬安指出，從調查譯文中可以發現，高涌誠自承在調查「曲棍球協會詐領補助款案」時，根本沒有看卷，直接要求陳隆翔再次起訴已結案的「曲棍球協會詐領補助款案」相關人員，如此毫不避嫌干預司法，這是什麼樣的監察委員？蔣萬安指出，高涌誠甚至對陳隆翔說，「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你。」高涌誠還恫嚇陳隆翔若不依照他的方式處理，將會找彰化地檢署檢察長來處理。

蔣萬安痛斥，監察委員逼迫檢察官對特定案件施壓，這就是國人所期待的監察委員？這就是蔡英文所提名的監察委員，毫不避諱地干預司法，嚴重侵犯司法獨立審判的核心。蔣萬安指出，過往監委調查、約談、彈劾司法人員，均是基於發生重大違法失職行為，例如貪瀆、喝花酒、濫用職權羈押、因迴避而未迴避，絕對不會針對個案見解進行約談、調查甚至彈劾。

國民黨團總召林為洲表示，蔡英文讓英系監委高涌誠、蔡崇義繼續擔任監委，等於是走了一個陳師孟，來了更多的陳師孟。一個高調嗆聲擔任監委後，就是要調查「辦綠不辦藍」檢察官、法官的人，這已經毀壞監院聲譽，結果監院內其實還有更多「陳師孟們」，完全針對個案、不看卷、直接要求承辦檢察官重新起訴非民進黨人士，否則祭出「彈劾」。

林為洲痛斥，難道中華民國現在的監委就是這種「貨色」、「咖小」？蔡英文現在還提名一堆「陳師孟們」的「貨色」擔任監察委員，國人還能期待什麼？難道監察院淪為每次政黨輪替後，整肅異己的鬥爭工具？如果真的是這樣，國民黨團還需要行使同意權嗎？不如廢了、陳菊也可以撤提名了吧！

藍委葉毓蘭表示，正義女神朱斯提提亞(Justitia)其蒙眼代表公平正義，成為法律公正道德的象徵。監察委員具有調查權，也等同於具有公平正義的象徵，如今的監察院充斥著高涌誠、蔡崇義之類的「陳師孟們」，27名提名監委名單中，有24為具有「綠油油」背景，繼續殘害獨立的司法，受害的將是全體國人。

葉毓蘭指出，警察最怕的不是檢察官、法官，而是監察委員，因為司法檢調至少還會「還我公道」，至少相信司法獨立公平，但是現在監委只有「霸凌」；現在還有警察人員為當年太陽花運動，三天兩頭往監院跑。葉毓蘭表示，現在的監察院，其實已經淪為：德不當其位、功不當其祿、能不當其官。若這群「陳師孟們」擔任監委，將會是人民的災難。

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