人口進入負成長時代，不過全台家庭戶數一年多來仍增加了13萬戶，明星區域吸納家庭設籍，桃園一年多來成長3.15%，居六都之冠，各都會區各地家庭戶數增幅最高的行政區版塊位移，台北市集中港湖地區，新北、高雄以三大新市鎮成長最多，桃園、台中集中在海線諸區，新竹、台南則是科學園區周邊。

根據內政部戶政司統計，自2018年以來全台各都會區家庭戶數成長率最高的行政區，以新北林口成長7.6%最高，竹北6.3%次之，新北淡水、台南善化、高雄橋頭均超過5%，此外桃園的大園、觀音，台中梧棲、高雄仁武，也都有超過4%的成長率。

房地產業者分析，都會核心房價居高不下，房價相對親民、就業機會充足，是家戶數成長，成為設籍明星區域的主要原因。

桃園市一年多來家庭戶數增加了2.6萬戶，增加幅度為六都之冠，13個行政區全數成長，更是與台中市並列為全台二個所有行政區家庭戶數全數成長的縣市，大園區成長4.5%、觀音區成長4.4%，為桃園市戶數成長率的行政區，相較於桃園區、中壢區等核心城鎮，海線二區吸納家庭設籍的高成長，成為桃園房市的二匹黑馬。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，桃園產業蓬勃發展，工作機會充沛，加上各項重大建設與計劃陸續推動，區內新興重劃區街廓整齊﹑綠化公園等設施、各項建設議題與交通便捷性高，吸引民眾移居。

其中，大園區因青埔高鐵特區發展漸成熟，加上航空城計劃、亞洲矽谷計劃等國家級計劃推動，一年多來即增加1,500多戶；觀音區則因觀音工業區帶動就業人口、草漯重劃區的開發，加上1字頭相對鄰近城鎮低的房價，一年多來也增加超過千戶。

(工商 )