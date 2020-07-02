影像感測器廠—亞泰影像(4974)及PCB材料廠-昇貿(3305)受惠於線上教學及居家辦公帶動NB及掃瞄列印需求，第2季營運可望優於第1季，其中亞泰影像希望第2季能有去年同期水準，昇貿則預估，第2季本業可望優於去年同期，今天除息股價同步收高，緩步填息。

全球新冠肺炎蔓延，各國封城封國，企業及學校紛紛啟動居家辦公及線上教學，帶旺掃瞄及列印需求，今年上半年多功能事務機相關產品訂單強勁，由於客戶手上庫存不多，亞泰第2季訂單需求較以往熱絡，亞泰4月及5月合併營收達6.43億元，從訂單來看，亞泰預估，第2季營收可望較第1季成長約20%，亞泰表示，公司將努力讓第2季業績與去年同期相近。

儘管下半年因全球新冠肺炎疫情未止不明朗，亞泰表示，公司將努力今年業績不低於去年，毛利率則希望維持在14%到15%之間。

昇貿為PCB上游原料廠商，生產各式專業焊錫製品，是全台最大專業焊錫廠商，公司近幾年亦朝上游材料及半導體佈局，投入開發「新型綠色環保材料」及「高性能先進材料」，成果可望自下半年開始顯現。

目前昇貿「新型綠色環保材料」部分已開發出新型低溫焊接無鉛焊錫材料、新型環保水基型助焊劑與清洗劑、高可靠度車用電子無鉛焊錫材料，其中應用於Mini LED的新型低溫焊接無鉛焊錫材料於今年上半年送樣，預計年底開始出貨，新型環保水基型助焊劑與清洗劑目前已有客戶認證及導入，高可靠度車用電子無鉛焊錫材料亦在進行車用電子客戶驗證導入中。

在「高性能先進材料」部分，昇貿現有高可靠度封裝用無鉛焊錫合金材料、新型高熔點無鉛接合技術及環保型電解精煉技術等產品，據了解，此項產品主要應用在衛星基地台部分，目前仍在進行客戶認證中。

隨著大陸及亞洲客戶需求回溫，昇貿第2季業績擺脫第1季谷底，4月及5月合併營收8.39億元，昇貿預估，第2季本業可望優於去年同期，在新產品陸續出貨下，下半年業績審慎樂觀。

(時報資訊)