大同(2371)市場派今天再出招，對大同股東會公布的「電子投票彙總表」、「董事選舉投票表決統計報告」、「董事選舉結果彙總表」表決權總數、得票權數及選舉權數，竟然有3種不同版本。市場派股東嗆問到底哪個版本才是真的？難怪大同公司向經濟部申請變更董事登記，未附上股東會議事錄，「因為版本太多還在喬！」

出席這次大同股東會的小股東還發現，依照現場公布扣除委託書及重複後的「電子投票表決權總數」為11.1億多股，「扣除無表決權的「已發行股數」、也就是股本僅剩10.9億多股，電子投票權數11.1億股竟然超過股本10.9億。更扯的是，集保結算所統計的電子投票還被當天股東會議主席林郭文艷沒收剔除！

大同股東會6月30日落幕，公司派宣稱董事和獨董改選全勝，但違法爭議一直延燒，金管會、證期局和證交所、投保中心、集保結算所自始就嚴密關注，認為大同公司自行認定股東身分、剝奪股東表決權，都有逾越主管機關權責、甚至有違法之虞，要求糾正、制止、限期大同公司改正的聲浪愈來愈大。

最新進度指出，大同公司在股東會當天就向經濟部申請變更董事和獨立董事登記，卻未檢附股東會議事錄。經濟部昨天表示，已正式發文要求大同公司補件，並限期文到之後5日內必須回覆。如果經濟部不准大同公司辦理變更登記，主管機關可依公司法第195條第2項規定，限期改選董事；如果屆期仍不改選，董事依法就當然解任。

股東指出，大同公司在股東會當天對於出席股數、出席股東可表決權數等數據，一開始就說不清，經股東一再抗議，公司後來公布的「電子投票彙總表之表決權總數」、「董事選舉投票表決統計報告之得票權數」、「董事選舉結果彙總表之扣除重複後選舉權數」，竟有3種版本。

以林郭文艷為例，公司公布的本次董事選舉之投票表決統計報告，林郭得票權數是5億4718萬6504權；同樣是公司版的董事選舉結果彙總表，林郭「扣除重複後選舉權數」是1149萬482權。小股東說，為什麼數字兜不攏？到底哪個權數才是真的？才是正確的？外界看得霧煞煞，這真是台灣證券史最荒謬的笑話！

(時報資訊)