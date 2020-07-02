鴻海（2317）集團旗下夏普（SHARP）會長戴正吳今日舉行媒體懇談會，對於大同（2371）經營紛爭，出身大同大學、曾任職大同的戴正吳雖表示不方便評論，但最終忍不住哽咽，認為大同的問題有其歷史包袱，仍希望公司能好好努力，繼續發揚「工業報國」的理念。

戴正吳自大同工學院（現大同大學）化工系畢業，隨後曾在大同任職1年。他表示，老董事長林挺生對他非常好，當初看到他遞出辭呈，還叫人事單位將他叫來懇談，後來是大同工學院教務長出面幫忙才順利辭職，迄今跟許多公司老朋友仍非常要好。

不過，戴正吳隨後流露真性情、忍不住哽咽拭淚。他表示，大同的問題有其歷史包袱，太陽能、LED、面板業務都是最沉重包袱，而這種局面是中國大陸拼命補貼造成的結果，可能是基於照顧員工的長期傳統，使大同退出市場的時間太晚，不能完全歸罪公司團隊。

戴正吳直言，建了一個廠不用錢，還可以再補貼幾十億、銀行借錢還能免責，「哪有人這樣補貼的？」太陽能這麼好的產業，也是因為中國大陸拚命補貼，打到全世界都陸續退出，夏普太陽能事業在我剛接手也嚴重虧損，所幸擁有優異技術，還能轉型殺出生路。

戴正吳表示，他接手夏普後致力整頓，不僅保有夏普、也繼續發揚光大。並指出，大同大學的校訓是「工業報國」，還是希望公司好好努力，繼續「工業報國」，認為市場派若要的是不動產，這公司就（等同於）解散掉。

(時報資訊)