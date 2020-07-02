印度政府周四公布新冠肺炎確診數突破60萬人，因此病故者達17,834人。根據約翰·霍普金斯大學所做的統計調查，印度已經成為亞洲疫情最嚴重的國家。

為了防止疫情擴散，印度總統莫迪在3月底祭出嚴格的全國性封鎖措施，卻也使印度經濟活動幾乎全面停擺。目前印度已經鬆綁防疫封鎖措施，但近幾周來的單日新增確診數字不斷飆升，已經迫使數個邦的地方政府重啟部分限制措施。

(時報資訊)