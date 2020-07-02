匯豐私人銀行預期全球經濟將進入分段重啟和U型復甦過程，在環球經濟數據觸底，加上史無前例的寬鬆政策支持下，2020年下半年投資組合中加重配置環球股票，並增持美國和亞洲股票。此外，在亞洲投資組合當中，匯豐提出「亞洲新消費」、「重塑新中國」、「亞洲刺激政策機遇」、「亞洲企業債券機遇」四大投資機會。

匯豐私人銀行預期環球經濟將進入分段重啟和U型復甦過程，在環球經濟數據觸底，加上史無前例的寬鬆政策支持下，2020年下半年投資組合中加重配置環球股票，並增持美國和亞洲股票。在亞洲投資組合內，加重配置中國和南韓股票以及中國企業以美元與人民幣計價的債券。迎接新的經濟週期，匯豐私人銀行也看好後疫情世界新局中冒起的結構性增長主題包括數位轉型、醫療創新和5G變革。為追求穩定的收益，建議資產配置為偏好環球投資級別債券、新興市場和亞洲美元債券、高息股和房地產收益策略，投資者也可專注多元資產配置，並投資黃金和另類投資以對沖疫情和政治不明朗等風險因素。

匯豐私人銀行預測2020年全球經濟將衰退4.8%，明年則將回復5.1%增長，兩大經濟體中，今年美國國內生產總值也將出現6.4%的縮減，中國國內生產總值增長則放緩至1.7%，而兩國經濟則分別於2021年恢復3.6%和7.5%增長。

匯豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲指出，全球主要經濟指標在四月份紛紛見底，加上歐元區的極端風險紓緩，促使我們調整今年下半年投資組合建議，進一步減持現金，將環球股票上調至溫和偏高配置，而我們的產業策略也從防守轉為中性，但我們認為現時轉持過度積極的週期性產業，仍言之過早。因此，繼續專注投資於財務狀況強勁而利潤率較高的優質企業，尤其是那些可望能於後疫情世界新局中受惠的數位轉型、醫療創新和5G變革等具有結構性增長趨勢的優質公司，更為重要。

2020下半年精選4大投資主題:

一、亞洲新消費：應對疫情採取的各種封鎖措施成為加速數位化的強勁催化劑，並形塑亞洲新消費的投資主題。范卓雲指出：我們看好受惠於遙距辦公、雲端科技、網上學習、電子支付、電子商務、網上娛樂、無接觸送餐和網上診療等新興趨勢的公司。亞洲區網際網路的高滲透率和強大的科技能力實現了數位消費和在家工作，是新型冠狀病毒疫情過後，推動區域內經濟重回正軌及步向復甦的關鍵因素之一。

二、重塑新中國：疫情過後，已開發經濟體或將建立更多元化的供應鏈，以減少對中國的依賴。為緩減供應鏈遷移的風險，預期中國將加快技術升級和數位基礎建設轉型，以提高其在全球供應鏈中的專業化程度並鞏固其優勢地位。中國將力爭在戰略產業實現技術自給自足的目標，並培育自身的龍頭企業，以加快進口替代進程，半導體領域尤其是焦點所在。

三、亞洲刺激政策機遇：為應對新型冠狀病毒疫情，亞洲的中央銀行和政府已推出前所未有的財政和貨幣刺激措施。范卓雲表示，預期亞洲中央銀行今年內將繼續減息，有利亞洲股票和債券市場在疫情過後的復甦前景。我們認為亞洲的基礎設施行業在基建支出增加下，將成為刺激政策的得益者。我們也看好個別估值偏低的房地產開發商和銀行，預期他們將受惠積極的寬鬆政策。

四、亞洲企業債券機遇：亞洲市場的美元債券將為投資者提供具吸引力的風險報酬對比，因為亞洲企業的信貸品質優良，對比已開發國家同等信貸評級的債券提供更可觀的利差。維持對以美元及人民幣計價的中國企業債券偏高的配置，並預期高收益率和寬鬆政策支持下，將持續吸引追求收益的國際資金流入中國債券市場。此外，從中期投資前景來看，中國資本市場的持續開放和環球債券基準指數進一步納入中國債券均是利多因素。在產業板塊方面，偏好由內需驅動而且信貸品質有所改善的中國房地產美元債券，自四月以來中國房地產銷售開始復甦，因此看好中國房地產高收益債券。

(時報資訊)