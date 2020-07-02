北市府以兼具外牆美觀為由，將大龍新城6至13樓住宅區的冷氣壓縮機，設計在室內的一扇小房間門內，僅透過散熱葉片來通風。（陳怡君研究室提供／張穎齊台北傳真）

大龍新城住戶抱怨，通風設計不良，冷氣壓縮機在超高溫運轉下，散熱不佳又耗電。（陳怡君研究室提供／張穎齊台北傳真）

天氣燠熱，北市6月氣溫最高飆至38.9度，達到124年來最高溫，而北市議員陳怡君發現，大龍新城通風設計不良，竟將散熱的冷氣壓縮機設置在室內一扇小門內，造成在超高溫運轉下，散熱不佳又耗電，嚴重還會跳電導致機體受損，使得住戶怨聲載道。市場處回應，建築師稱不影響散熱，但3日仍會再與住戶討論。

陳怡君表示，市府以大龍新城外觀設計需一致、讓大樓外牆美觀為由，公告不準住戶擅自變更冷氣壓縮機設置處，但2到5樓的公部門卻可私自更改冷氣設置處的散熱葉片，6至13樓的住戶卻不得更動散熱葉片，儼然「只准市府拆窗通風，放任百姓悶熱流汗，太離譜！」

陳怡君指出，冷氣壓縮機竟被設計在室內的一扇小房間門內，冷氣師傅都直搖頭稱，不宜放在密閉不通風的位置，當運轉的壓縮機溫度升高時，就難以將室內的熱度傳到室外，降溫效果有限，此舉形同讓民眾等冷氣壓縮機過熱壞掉，然後再花大錢報銷更換，要求市府別官僚心態、不聞不問。

市場處則說，之前都有接獲住戶反映，但因當初大樓是都發局委託建築師，為兼具大樓的美觀而如此設計，經建築師透過數據考量，散熱情況尚可，但其實更動散熱葉片或冷氣設置處，管委會可自行開會討論決定，市府6月29日已與住戶開會討論過，建築師3日也會再與住戶討論、檢討。

(中時 )