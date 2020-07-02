號稱北台灣最美最大水族館要來了！位於桃園的「Xpark」為日本橫濱八景島海島樂園首座海外分館，目前館內設有四大區域，地上3層、地下2層、佔地4500坪，其中最吸睛的便是可在館內附設的「咖啡廳」和企鵝一起共度用餐時光。

斥資3.75億的「Xpark」目前共有四大區域，「福爾摩沙區」有絢麗的燈光可以一覽無遺海底世界；「雨林探險」重現潮濕溫暖的雨林；「癒見水母」無邊鏡面打造出奇幻氛圍，欣賞水母點綴的萬花筒世界；「企鵝奇遇」可近距離觀看企鵝的各種可愛姿態，最後還有「漫步叢林」。另外館內附設的「咖啡廳」經過巧思設計連通企鵝的活動空間，打破餐廳的框架設計，讓企鵝陪著遊客一起用餐、喝咖啡。一口氣集結了逛街購物、水族生態和住宿等多重旅遊玩法，未來也將規劃夜宿水族館相關活動，預計未來還會有10個以上展區。

「Xpark」預計將於今年8月7日盛大開幕，Xpark水族館目前公開票價：成人定價為550元、學生400元、4歳至國小學童以及身心障礙者、陪同者250元、4歲以下小童則是免費入場。另因應新冠肺炎防疫措施，自2020年8月7日至9月30日開幕防疫期間，將限制每日及每時段的入場人數上限，一天分成5個參觀場次，每場次入館開放時間為2小時。

(中時電子報)