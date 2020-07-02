前考試院長邱創煥今天下午病逝，享壽96歲，包括前副總統連戰等與邱創煥共事過的舊友都感到哀傷與不捨。邱創煥目前是國民黨中央評議委員會主席團80多位主席的其中一員，國民黨9月7日將舉辦第20屆中央評議委員第四次會議，不過近期包括王文燮、郝柏村及邱創煥辭世，主席團成員已少了3人。

國民黨主席江啟臣表達不捨與哀悼之意。他表示，邱前院長歷任內政部部長、行政院副院長、台灣省主席、考試院院長等政府重要職務，為國家建設與發展付出卓越貢獻。

民國14年次的邱創煥，與前總統李登輝、前副總統連戰及已過世的前司法院長林洋港，都是故總統蔣經國主政時提拔台籍政治菁英「吹台青政策」的佼佼者之一，早在1978年登上內政部長要職，當時還領先同為台籍的李登輝、林洋港等人，而後擔任過行政院副院長、代理行政院長，台灣省主席、考試院院長、總統資政、國民黨副主席等黨政要職；在台灣省主席任內曾有意競選總統，後因國民黨已提名李登輝而作罷。

邱創煥出生於彰化縣田尾鎮，台中師範學校畢業後，先在彰化教書，取得高普考資格後進入銓敘部工作，因表現優異獲賞識，1965年擔任銓敘部司長，開始接觸中央黨務工作。

1990年2月初，時任台灣省主席的邱創煥確定異動，外界盛傳他可能取代李煥接任行政院長，但他與總統李登輝會面結束後面對媒體詢問時表示「感受到的眼神是愛護和關懷的眼神」；而「關愛的眼神」一詞經由媒體渲染而傳遍政壇及民間，邱創煥卻因此遭外界爭議而身價暴跌，而後屢傳將出任行政院長、國民黨秘書長等職，最後都落空。

2012年7月22日，邱創煥舉辦新書《服務的人生》發表會時吐露政治祕辛說，1990年6月，李登輝在國民黨中常會要他隔天到總統官邸一趟；等他前往總統官邸後，李登輝要他擔任國民黨祕書長；他回到台灣省政府即提出辭呈請辭省主席，不料第二天他看了報紙，李登輝等人都說國民黨祕書長不能動，「李登輝就是要騙我一張辭呈」。他又說，蔣經國逝世「就是黑金時代的開始」，而他對於自己擔任台灣省主席時沒把握機會參選總統一事「後悔莫及」、「對不起蔣經國」。

據邱創煥舊友指出，邱創煥近年身體不佳，鮮少與外聯繫，但其一生不論在政府部門或國民黨工作期間，各階段經歷與表現都相當亮眼，如今不幸辭世，讓熟識老友跟部屬相當震驚與不捨。目前家人已在籌組治喪委員會，靈堂將設在台北市立第一殯儀館對面的「金寶軒」二樓寶光廳（台北市中山區民權東路二段158號2樓），預計明天下午即可完成靈堂佈置。

國民黨也表示，邱前院長一生為國民黨忠貞黨員，經歷社工部主任、黨副秘書長、黨副主席等黨務重要幹部，現為國民黨中央評議委員會主席團主席，在黨務工作上盡忠職守，實為全黨值得效法的模範，江主席除了對家屬致上慰問之意，國民黨也將全力協助邱前院長的身後治喪事宜。

(中時電子報)