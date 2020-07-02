港區國安法生效後，美國政府就宣布取消香港的關稅特別待遇地位，讓香港的亞洲金融中心地位受到取代的說法甚囂塵上，甚至有新加坡將成為下一個金融中心的說法。不過，外媒報導分析指出，新加坡交易所(SGX)本身的問題，可能讓想要取代香港相當困難。

據《金融時報》報導，過去15年，有許多企業在新加坡交易所下市，主要是受到成交量低迷、低市值所影響。這些新上市的企業數量無法抵銷下市的數量，導致新加坡證交所上市的企業數，從2013年底776家，至2020年5月僅剩715家。

但對照香港交易所的狀況，同一時期港交所的上市企業數從1600家增至近2500家。東京交易所則是從近1800家增至2100家。在5月大陸兩會表決通過港版國安法之際，港股雖一度暴跌，但尾盤急拉跌幅收斂。就有專家在當時揭露，香港政局紛擾，外資不斷從香港移出資金，但在同時，南向資金湧入港股，有取代外資影響力的趨勢。

新加坡交易所還有個問題，就是掛牌上市的頻頻爆出債務問題，像是原物料交易商來寶集團(Noble Group)在2018年就爆發過醜聞，讓公司幾乎崩解；旅館業者Eagle Hospitality Trust為新加坡近2年來最大IPO案件，但現在已經暫停交易，在停牌前該公司股價甚至沒有回到IPO價以上過。揭露來寶醜聞的Arnaud Vagner也提到，這些現象無疑是證明交易所之死。

(中時電子報)