聶雲昨錄衛視中文台《請問你是哪裡人》分享天倫樂。（李映萱攝）

聶雲一家剛從綠島遊玩回來，他1日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》分享天倫樂，近年受疫情影響，聶運從國外旅遊移到國內，2年內已把全台離島玩透透，算是另類振興國內經濟。雖然玩得開心，但他透露帶孩子出去其實沒那麼浪漫，「帶孩子出遊點有點半旅遊半逃難，每天都有排解不完的糾紛」，言談之中透露為人父對子女的甜蜜負擔。

他的3個小孩都很好動，「我們只要一有機會就往外跑」，為了保存珍貴回憶，聶雲表示一開始只是記錄小朋友畫面，覺得出遊照片最後只會存在硬碟擺在角落，不如開設《聶雲瘋家庭》YT頻道紀錄一家5口遊記，5年來吸引非常多家庭與他相互交流，「很多觀眾都是看我節目的粉絲，現在也是孩子的爸媽，等於跟他們一起成長，他們看我從單身到結婚生孩子，這樣的交流很有趣 」。他也會跟粉絲討論出遊地點及分享資訊，「也許這就是我的個性吧，能與不認識的人聊天，這個緣分是我很珍惜的」。

這周末聶雲預計帶領27人包括家人前往竹南衝浪，那是少數人知道的絕佳衝浪秘境，他憶起在那的過往回憶「從我老大2歲時發現那裡，一路玩到，現在我兒子已經讀高中了」。因疫情影響，旅遊地點從國內轉內國內，深度遊台裡體驗台灣之美，「兩年前起了這個念頭，兩年內把所有離島玩一遍，從澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球到金門通通都走了一遍，讓我們更愛台灣」，也讚離島旅遊又近又便宜。

上半年工作因疫情影后往後延，他透露下半年行程滿檔，音樂劇《飲食男女》也將展開巡迴演出，透露要在這暑假痛快地帶家人玩一玩。每次旅遊行前規劃都是聶雲一人張羅，聶雲也表示帶小孩出門沒那簡單，除了要照顧小孩的脾氣，「有時候還加上媽媽」，讓他一個頭兩個大，「沿途哪裡有廁所都很清楚，怎麼會這個上完那個這個上，想說你們不能一起嗎」？話雖如此，但他還是樂在其中。

(中時 )