有量科技違反重訊申報規定 遭處違約金1萬元 16:412020/07/02 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（2）日表示，針對有量科技公司（5233）違反重大訊息申報相關規定，處以1萬元違約金。 有量科技公司之子公司董事會於109年4月24日通過租地委建案，金額已達公開發行公司取得或處分資產處理準則第31條第1項第6款所定公告標準，屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條第1項第17款所稱重大訊息，該公司未依規定時限內辦理重大訊息公告，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定處以新臺幣1萬元之違約金。 (工商 ) #有量科技 #違約金 #櫃買中心 #準則 #申報 也許您會感興趣 財經熱門新聞 中獎比搶購三倍券還開心 威力彩12億頭獎號出爐 - 財經 有大戶暴賺60億！驚洩7支明牌 散戶押對了？ - 財經 買10張送2.8張股票！用1招算出除權報酬率與買點 - 財經 慘爆！小小散戶遭狙擊… 網友扮柯南抓到兇手股 - 財經 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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