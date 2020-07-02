櫃買中心今（2）日表示，針對有量科技公司（5233）違反重大訊息申報相關規定，處以1萬元違約金。

有量科技公司之子公司董事會於109年4月24日通過租地委建案，金額已達公開發行公司取得或處分資產處理準則第31條第1項第6款所定公告標準，屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條第1項第17款所稱重大訊息，該公司未依規定時限內辦理重大訊息公告，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定處以新臺幣1萬元之違約金。

(工商 )