大陸影音串流平台先驅樂視網創辦人賈躍亭2日在個人微博發布公開信，宣布其完成在美國申請的個人破產重組程序，重組方案正式生效，債權人信託也隨之正式設立並開始營運。

澎湃新聞報導，賈躍亭表示，在得到債權人委員會批准後，已經在債權人信託中預留不超過10％的比例，主要用於樂視網股民的或有補償，待履行完相關法定程序後可以實施。

賈躍亭指出，過去成功的經驗和失敗的教訓都會是其所創辦的電動車生產商法拉第未來（Faraday Future）邁向成功的寶貴財富。但隨著法拉第未來合夥人制的實施和賈躍亭個人破產重組方案生效，賈躍亭已經不再擁有法拉第未來的股權。

賈躍亭稱，與法拉第未來全體合夥人一起把該公司做成，以及回國推動中美雙主場戰略，依然是其人生下一階段的核心使命。

賈躍亭所創辦的樂視生態系在2016年底爆發資金鏈危機，非上市體系的樂視手機、樂視體育等營運戛然而止，上市體系的樂視網引入戰略投資者融創後仍難力挽狂瀾。

2020年5月22日，賈躍亭個人破產重組案獲得美國加州中區破產重組法院的最終確認與通過，進入生效流程。同期，深交所發布公告，宣布樂視網股票終止上市。

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