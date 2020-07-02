振興三倍券預購開跑，台北市特別加碼敬老專案，長者可到市政大樓、各區公所、老人服務中心、里辦公處里幹事等櫃台受理，大安區公所為北市長者最多的區，特別開放大禮堂專區和加派人手，加快長者申辦的速度。此外更也特別於現場增闢一個「精準投遞平台里公佈欄訂閱」專區，只要民眾訂閱，送訂閱限量禮，還可以即時收到所在地的鄰里公告資訊。（鄧博仁攝）

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(中時 )