振興三倍券開放預購 台北市特別加碼敬老專案 18:092020/07/02 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 振興三倍券預購開跑，台北市特別加碼敬老專案，長者可到市政大樓、各區公所、老人服務中心、里辦公處里幹事等櫃台受理，大安區公所為北市長者最多的區，特別開放大禮堂專區和加派人手，加快長者申辦的速度。此外更也特別於現場增闢一個「精準投遞平台里公佈欄訂閱」專區，只要民眾訂閱，送訂閱限量禮，還可以即時收到所在地的鄰里公告資訊。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 振興三倍券預購開跑，台北市特別加碼敬老專案，長者可到市政大樓、各區公所、老人服務中心、里辦公處里幹事等櫃台受理，大安區公所為北市長者最多的區，特別開放大禮堂專區和加派人手，加快長者申辦的速度。此外更也特別於現場增闢一個「精準投遞平台里公佈欄訂閱」專區，只要民眾訂閱，送訂閱限量禮，還可以即時收到所在地的鄰里公告資訊。（鄧博仁攝） 振興三倍券預購開跑，台北市特別加碼敬老專案，長者可到市政大樓、各區公所、老人服務中心、里辦公處里幹事等櫃台受理，大安區公所為北市長者最多的區，特別開放大禮堂專區和加派人手，加快長者申辦的速度。此外更也特別於現場增闢一個「精準投遞平台里公佈欄訂閱」專區，只要民眾訂閱，送訂閱限量禮，還可以即時收到所在地的鄰里公告資訊。（鄧博仁攝） 振興三倍券預購開跑，台北市特別加碼敬老專案，長者可到市政大樓、各區公所、老人服務中心、里辦公處里幹事等櫃台受理，大安區公所為北市長者最多的區，特別開放大禮堂專區和加派人手，加快長者申辦的速度。此外更也特別於現場增闢一個「精準投遞平台里公佈欄訂閱」專區，只要民眾訂閱，送訂閱限量禮，還可以即時收到所在地的鄰里公告資訊。（鄧博仁攝） 振興三倍券預購開跑，台北市特別加碼敬老專案，長者可到市政大樓、各區公所、老人服務中心、里辦公處里幹事等櫃台受理，大安區公所為北市長者最多的區，特別開放大禮堂專區和加派人手，加快長者申辦的速度。此外更也特別於現場增闢一個「精準投遞平台里公佈欄訂閱」專區，只要民眾訂閱，送訂閱限量禮，還可以即時收到所在地的鄰里公告資訊。 (中時 ) #特別 #長者 #訂閱 #專區 #專案 也許您會感興趣 生活熱門新聞 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 衝超商預購三倍券！男插健保卡傻住：被政府排擠了？ - 生活 三倍券綁哪張信用卡最賺？金融業神人一張圖幫你秒選 - 生活 三倍券如何綁定信用卡？關鍵3步驟一次搞定 - 生活 中衛兒童口罩！Yahoo奇摩、墊腳石今天開賣2顏色 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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