公平會今天發布「2019年多層次傳銷事業經營發展狀況調查」結果，據調查結果顯示，去年年底從事傳銷商人數達367.71萬人，較2018年底304.87萬人，增加62.84萬人，334家多層次傳銷事業去年營業額達935.41億元，相較2018年的830.27億元，增加105.14億元，成長率近13％。

調查指出，去年女性傳銷商計262.76萬人，占傳銷商總人數的369.46萬人中達71.12％，較107年之69.99％，增加1.13個百分點，女性傳銷商仍為傳銷市場之主力，從年齡來看，最多為50歲至59歲之間，人數達81.67萬元。

從銷售商品來看，去年傳銷商品仍以營養食品類銷售額最大，達608.73億元，其次為美容保養品類148.03億元，而清潔用品類38.01億元再次之。

再從佣金發放情形調查發現，去年發放佣金達391.83億元，相較2018年的388.81億元增加；而多層次傳銷事業對未來營運預期，認為109年營業額將較108年增加或持平者合計達79.34％，認為多層次傳銷事業對未來營運看法，尚屬樂觀。

(中時 )