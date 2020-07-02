對於議長補選，高雄巿議會國民黨團總召曾俊傑表示，會努力在這會期定案。左為國民黨推派的議長補選人選曾麗燕。（曹明正攝）

高雄巿議長補選，民進黨團2日主張8月15日巿長補選後，或7月22日本屆定期會閉幕後，另開臨時會，而非在本屆定期會利用下午議程空檔草草選舉，這種「黃昏牌」議長也做不久。國民黨團則回應，會努力在這個會期定案。

民進黨團總召韓賜村表示，高雄市議會議長補選是很嚴肅的大事，絕對不可以草草利用本屆定期大會的下午議程空檔，進行議長投票，這成何體統，如此「黃昏牌議長」，也做不久。一定要利用上午，光明正大的選舉。

韓賜村說，議長補選茲事體大，哪有「偷襲」的，為了要有勝算，所以趕快訂個日期，急著選出來，這種議長以後會被「看小」，畢竟議長是一個議會的大家長，且前議長許崑源才剛去世，這是全國矚目，絕不能草率。

國民黨總召曾俊傑說，議長補選是公開的，沒有「偷襲」，時間定了，大家各自努力。議長補選會努力在這個會期定案，人事趕快就定位，開始為高雄打拚，持續拖下去，對高雄也不是件好事，巿政一直停頓也沒有什麼意義。

對於議長補選人選，國民黨已決定推派前鎮、小港議員曾麗燕出馬，民進黨團內部則有鄭光峰、黃明太2人登記。綠營表示，會在7月6日上午11時召開黨團會議決定，如果協調不成，會在當天上午11時至12時假投票產生。

(中時 )