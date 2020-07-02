消防局據報緊急動員2車5人趕至，最後使用玻璃擊碎器破窗救人。（金門縣消防局提供）

消防隊員破窗，順利打開車門。（金門縣消防局提供）

中午炎陽高掛，金門卻傳出年輕媽媽忙著為小朋友換尿布，一不小心將2歲小孩反鎖在車內，縣消防局據報緊急動員2車5人趕往救援，最後破窗將幼童從逾40度高溫的車中救出，還好並無大礙，虛驚一場而已。

今天中午11時53分，縣消防局接獲民眾報案，指金城鎮公所後方停車場有小朋友受困車內，勤指中心火速通報金城消防分隊，由小隊長李錫安率隊員徐蒼望、陳正隆、駕駛邱振燦、役男徐聖軒、楊子賢駕駛71器材車及91救護車前往救援。

現場發現1位焦急的媽媽，疑因要替小朋友換尿布，一不小心將車門鎖上，趕緊一面打電話聯絡家人尋找備用鑰匙，一面焦急引導車內2歲小孩拿鑰匙解鎖，但最後都沒有成功，讓受驚的小朋友一直不停嚎啕大哭。

金城分隊評估中午時分，車內溫度持續飆升逾40度，在觀察車內小孩狀況的同時，也一再跟猶豫要不要破窗救人的車主溝通。小隊長李錫安說了一句話：「錢再賺就有了，小朋友如果有個三長兩短就不好了!」在做好強制執行的準備後，車主也同意讓消防人員破窗。

在與車主溝通的過程中，已完成現場觀察的消防隊員徐蒼望，確認車主同意後立即穿戴手套，使用玻璃擊碎器將車窗擊破，駕駛邱振燦協助將車窗移除，順利打開車門將小孩救出，現場評估生命徵象一切正常，隨即交由家屬帶回照顧。

縣消防局長翁宗堯肯定同仁處置得宜，同步進行溝通和腹案擬定，最終順利完成救援任務。他也以日前美國發生父親將小孩留在車內活活熱死的案例，提醒鄉親時序進入炎夏，若遇到類似車門反鎖，有人受困狀況，應立即向消防局求救，確保自己和家人的安全。

(中時 )